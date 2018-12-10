Гендиректор Тульского завод трубопроводной арматуры недоплатил в бюджет почти 7 млн рублей

Прокуратура Пролетарского округа направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора Тульского завода трубопроводной арматуры.



Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов организации в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что гендиректор ТЗТА с января 2015 года по июнь 2017-го не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации за 2015—2016 и первый квартал 2017 года заведомо ложные сведения, о вычетах по НДС стоимости поставленных восьми юридическим лицам товаров.

Ущерб составил 6,7 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.