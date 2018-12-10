Рвётся там, где тонко

В конце прошлой недели, прямо накануне торжественного открытия праздника «Тула — новогодняя столица России», часть города осталась без воды.



Вечером 6 декабря произошёл порыв водовода на Маслово-Песоченском водозаборе. В зону отключения воды попали Советский, Центральный и Привокзальный округа Тулы. Также воду с пониженным давлением подавали в посёлки Косая гора и Скуратово.

7 декабря аварию устранили, но через два дня снова прорвало — теперь у деревни Ямны. И вновь южная часть Тулы была вынуждена сидеть без воды. На место аварии совещаться приехали глава городской администрации Евгений Авилов, его заместители Владислав Галкин и Роман Мурзин, а также специалисты «Тулагорводоканала».

Это далеко не первая проблема с водоснабжением в Туле. Ранее коммунальные аварии неоднократно случались на Медвенско-Осетровском. Самая крупная произошла 5 января 2017 года. Тогда без воды более чем на сутки свыше 20 тысяч человек (624 дома).

В администрации Тулы и областном правительстве сообщили, что причина этого — несанкционированные работы ГК «Аврора». Гендиректор ГК «Аврора» Игорь Бредихин впоследствии опроверг эту информацию. Министр ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко назвала это происшествие рядовой ситуацией, за что её впоследствии отчитал губернатор, одновременно призвав наказать виновных и взять такие ситуации под контроль.

«У каждого нарушения есть фамилия, имя и отчество. Прокуратура должна установить, кто виноват. Виновный должен быть наказан. Давайте разберёмся с этой ситуацией, а затем проведём общую ревизию. Надо эти участки брать под контроль», — подчеркнул Дюмин.

29 января на том же водозаборе произошла повторная авария. Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин рассказал, что причина аварии — подвижка грунта. Осенью того же года СМИ сообщали, что Тулагорводоканал пытался скрыть аварию, сообщив о плановых работах.

Зимой 2017 года мэр Тулы Юрий Цкипури сообщил о проработке вариантов для предотвращения подобных аварий. Но, судя по всему, до конца проработать так и не удалось. В августе 2018 года на Медвенско-Осетровском вновь рвануло — в домах Пролетарского округа Тулы прекратилась подача воды. Замглавы администрации Тулы Роман Мурзин назвал это происшествие «стечением обстоятельств», впрочем, добавив, что участок водовода был уложен в 1975 году, и ветхие сети нужно как можно скорее передать по концессии частнику — так шансов поменять их больше.

«Ветхость трубопровода – основная причина возникновения аварийной ситуации. Мы с нетерпением ждём передачу сетей по концессии, которая запланирована на следующий год», — резюмировал чиновник.

В целом же износ водопроводных систем в Туле, по словам того же Мурзина, составляет 82,4% (1082,7 км). Изношены также канализационные сети — 85,2% (518 км), чуть лучше дела обстоят с тепловыми сетями — износ 62,3% (332,4 км).

По оценке горадминистрации, общая стоимость коммерческой концессии сроком 20 лет на объекты теплоэнергетического комплекса составляет 15,3 млрд рублей. Стоимость мероприятий по доведению сетей водоснабжения и водоотведения Тулы оценивается в 2 млрд и 1,7 млрд рублей.