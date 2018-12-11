Медведев поощрил Тульскую область грантом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов федерации за достижение высоких темпов роста экономического (налогового) потенциала.



Грант в размере 20 млрд рублей по итогам 2017 года разделён между 40 субъектами страны. Регионы оценивались по наращиванию динамики развития в таких областях, как экономика, бюджетная обеспеченность, инвестиционная привлекательность, поддержка предпринимательства, социальная сфера.

Тульская область вошла в первую двадцатку регионов и получила грант в размере 488,6 млн рублей.