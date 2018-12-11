Россия заняла 19-е место в рейтинге эффективности госрасходов

Россия заняла 19-е из 25-ти в рейтинге эффективности государственных расходов, подготовленном экспертами ВШЭ.



Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр, Словения, Португалия и Чехия. Список составлялся с учётом данных за 2010–2015 годы. В него вошли 25 стран с уровнем ВВП по паритету покупательной способности от $5 тыс. до $31 тыс.

В рейтинг включены 14 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция), восемь развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Уругвай), Азербайджан, Казахстан и Россия.

Россия со Словакией делят 19–20-е места в рейтинге эффективности государственных расходов (учитывается размер расходов, детская смертность, продолжительность жизни, уровень коррупции, избыточность государственного регулированияи другие показатели). Ниже в списке только Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия.

Невысокую позицию России эксперты ВШЭ объясняют низкими оценками результативности госуправления, показателями детской смертности и продолжительности жизни.

В рейтинге результативности бюджетов (инфляция, темпы роста экономики и их стабильность, неравенство, безработица) Россия занимает 22-е место. Лидируют Индонезия, Таиланд и Индия.