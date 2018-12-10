Антон Агеев должен вернуть доверие к тульской власти

Во внутриполитическом блоке Кремля по поручению первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко будут введены KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности).



По данным «РБК», KPI нужны для более эффективной реализации задач, стоящих перед внутриполитическим блоком.

В середине ноября на семинаре для сотрудников внутриполитического блока была поставлена задача вернуть доверие к институтам власти, сообщал RTVI. По словам собеседников телеканала, уровень доверия в обществе к различным государственным и общественным институтам был признан недостаточно высоким и сейчас началась разработка плана по его повышению.

Комбинация проектов по повышению доверия будет различной для разного типа регионов в зависимости от рейтингов.

Правительство занимается оценкой эффективности работы региональных властей с 2012 года. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности деятельности губернаторов. Предполагается, что с 2020 года новые показатели будут применяться при оценке эффективности деятельности по повышению уровня социально-экономического развития, а с 2021-го — при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала регионов.