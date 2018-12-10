Дюмин недоволен тем, что местные главы не желают доводить дело до конца

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании 10 декабря выразил недовольство тем, что местные руководители часто не желают доводить дело до конца.



Поводом послужило обращение тулячки, которая пожаловалась, что при прокладке коммуникаций к строящемуся магазину было повреждено асфальтовое покрытие. Строительство магазина завершилось, а дорога так и не была приведена в порядок.

Губернатор обратил внимание всех глав муниципалитетов на недопустимость небрежного отношения к проводимым ремонтным работам.