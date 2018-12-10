Вопрос на три миллиарда

Прокурор Тульской области Роман Прасков заинтересовался ситуацией с выделением гранта производителю алкоголя, который вскоре после этого обанкротился.



Речь идёт о торговом доме «Медведь», производство которого находилось в деревне Пронь Кимовского района.

Вопрос о возможности проведения проверки по факту законности выделения гранта прокурору задали журналисты на брифинге, посвящённом Международному дню борьбы с коррупцией. Как сообщили «Тульские новости», Роман Прасков пообещал вернуться к этому вопросу. Также прокурор призвал региональных журналистов не проходить мимо нарушений закона и сообщать о возможных коррупционных преступлениях.

В 2014 году созданный областным правительством фонд «Агентство экономического развития Тульской области», зарегистрированный как некоммерческая организация, выплатил пивоваренной компании «Балтика» и производителю водки ТД «Медведь», гранты — 1,3 млрд и 1,7 млрд рублей. Почти сразу после оглашения победителей в Арбитражный суд Тульской области поступило заявление о признании банкротом ТД «Медведь». Общественность задалась вопросом: куда ушли такие суммы?

В состав фонда «АЭРТО» (от него никаких новостей с весны 2017 года ) вошли члены областного правительства: министр экономического развития Григорий Лаврухин, министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов, министр финансов Владимир Юдин, директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Михаил Нархов и начальник отдела организации правовой деятельности органов исполнительной власти государственно-правового комитета Андрей Позднов. Попечителями стали (теперь уже бывший) председатель правительства Юрий Андрианов, заместитель губернатора Александр Сорокин и аудитор Счётной палаты Вера Киселёва.

Тема выделения огромных грантов производителям алкоголя неоднократно поднималась на форуме областного правительства. 3 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 02.07.2013 №181-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления грантов». Этими изменениями был введён запрет на предоставление грантов производителям подакцизных товаров. Выделение грантов производителям алкогольной продукции не напрямую из бюджета, а через фонд-прокладку, в Тульской области назвали желанием обойти федеральное законодательство.

В Москве оказались недовольны, узнав о схеме с грантами. На заседании Совета Федерации заместитель председателя российского правительства Александр Хлопонин с возмущением рассказал про схему, реализованную тульским правительством.

«Коллеги, что у нас произошло, в связи с тем что субъекты Российской Федерации (субъекты!) начали заниматься квазисубсидированием и созданием преференций для розлива за счёт различных моделей? Первая модель – за счёт субсидирования сырья. Вторая модель – за счёт субсидирования транспорта. Третья модель, которую регионы используют, – это вообще паноптикум... Последний случай, когда у нас был вскрыт просто вопиющий факт, когда в регионе создали фонд и субъект Российской Федерации 3 млрд рублей из средств этого фонда направил на субсидии для производителей алкогольной продукции», — отметил он.

Однако бывший председатель областного правительства Юрий Андрианов заявил, что нарушений в предоставлении грантов не было обнаружено «ни прокуратурой, ни другими правоохранительными органами». К тому же, по его словам, в результате поддержки фондом двух «алкогольных» организаций областной бюджет получил 9 млрд рублей дополнительных доходов на социальные нужды.

Однако весной 2017 года областной Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту совершения руководством предприятия по производству и реализации алкогольной продукции в Кимовском районе преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, с июля по октябрь 2015 года лица из числа руководства предприятия уклонились от уплаты авансового платежа акциза, подлежащего перечислению в бюджет, занизив его сумму. Общая сумма не поступивших в бюджет в отчетный период налогов составила более 338 млн рублей, что является особо крупным размером.

Что касается «Агентства экономического развития Тульской области», сейчас оно переключилось на более актуальную тему — развитием туризма. В июля 2018 года региональное правительство приняло решение о направлении в «АЭРТО» бюджетных денег на продвижение туристического потенциала региона. Постановлением от 6 июля 2018 года был утверждён порядок определения объёма и условий предоставления субсидий в виде имущественных взносов.