Тулу не включили в список самых новогодних городов России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала названы самые новогодние города России и Зарубежья.



Пальму первенства традиционно держат Москва и Санкт-Петербург, также были отмечены Суздаль, Углич, Казань, Вологду, Великий Устюг и Кострому. Интересно, что Тулу, которая стала в этом году «Новогодней столицей России», Ломидзе проигнорировала.

По её словам, в небольших новогодних городах тоже уже хорошо понимают, что нужно путешественникам на зимних каникулах. В Великом Устюге работает резиденция Деда Мороза, в Костроме — Снегурочки.

Самыми праздничными городами за рубежом она считает Прагу, Рим, Загреб и Париж, а также заполярный Рованиеми в Финляндии, рядом с ним расположена деревня Санта-Клауса — Santa Village.