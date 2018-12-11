Туляки пожаловались областному прокурору на «Единую Россию» за вовлечение детей в политику

Тульские общественники написали жалобу прокурору Тульской области Роману Праскову.



Они просят провести проверку по факту вовлечения несовершеннолетних детей в политику.

Поводом послужило мероприятие в Теляковской средней школе Ясногорского района, посвящённое Дню Конституции. Так, на сцене актового зала, где проводилось действие с участием несовершеннолетних, рядом с флагом России повесили символику партии «Единая Россия».

«Действия политической партии, а также руководства образовательного учреждения противоречат сразу двум федеральным законам: „Об образовании“ и „Об основных гарантиях прав ребёнка“. В них — категорический протест против присутствия каких-либо политических движений в образовательных учреждениях, тем более — государственных. Дети, присутствующие на мероприятии не являются совершеннолетними. И в данном случае для привлечения школьников на мероприятия с применением политической символики требуется разрешение со стороны родителей.

Просим: Проверить действия Главы МО Теляковское Владимира Горлова, а также директора и преподавателей Теляковской средней школы на предмет нарушения действующего законодательства. В случае наличия нарушений привлечь указанных лиц к ответственности. Проверить давали ли родители согласие на привлечение их несовершеннолетних детей на мероприятие с наличием политической символики. Проверить, проводилась ли встреча школьников с Главой МО Теляковское в учебное время, если да, то кто принял решение об изменении учебного плана. Вынести протест в адрес управления образования Ясногорского района о недопущении вовлечения несовершеннолетних детей в политику. Принять иные меры прокурорского реагирования», — говорится в жалобе.