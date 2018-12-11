Подарили «за Крым»

Бывшие сотрудники ФСО из числа личной охраны Путина получили от государства квартиры в Москве, рыночная стоимость которых достигает 1 млрд руб, следует из расследования «Собеседника».



По данным издания, бывший сотрудник ФСО, глава Тульской области Алексей Дюмин в конце 2014 года стал владельцем квартиры в доме №10 по Колымажному переулку, который расположен возле Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Впервые о недвижимости Дюмина сообщил «Дождь» в своём расследовании ещё осенью 2016 года.

По информации «Дождя», прежним владельцем квартиры числится компания ООО «Саншайн роуд», принадлежащая кипрской «Лоита Холдинг Лтд» (согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Саншайн Роуд» была ликвидирована в декабре 2016 года). До октября 2014 года недвижимостью владела Жокебаева Гульнара — полная тёзка жены казахского бизнесмена Евгения Фельда, совладельца Meridian Capital. По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в $701 млн.

Алексей Дюмин, комментируя расследование «Дождя», отметил, что все сведения о его имуществе официально задекларированы. При этом он поддержал проведение таких расследований, так как, по его мнению, «народ должен знать всю правду». Об этом тульский губернатор заявил в беседе с «Дождём» на съезде общественной организации «Деловая Россия».

«Все свои данные я официально задекларировал. Всё это находится в администрации президента и в ЦИКе. Все согласно всем нормативно-правовым базам. Мы всё соблюдаем, мне добавить нечего», — сказал Дюмин.

Как пишет «Собеседник», площадь квартиры нынешнего главы Тульской области составляет 344 кв. м. Аналогичная квартира в том же доме выставлена на продажу за 993 млн рублей. В 2017 году журнал «Власть», подведя итоги декларационной кампании глав российских регионов, назвал Дюмина владельцем самой большой квартиры среди всех губернаторов. Как сообщает «Собеседник», этой недвижимостью Алексея Дюмина наградили за «Крымскую весну» и спасение бывшего украинского президента Виктора Януковича.

До получения квартиры возле Кремля Алексей Дюмин владел жильём площадью 138 кв. м в доме управделами президента на улице Удальцова, которую продал, напоминает «Собеседник». Квартирами в этом же доме владеют и другие бывшие сотрудники охраны президента, среди которых нынешние глава МЧС Евгений Зиничев и заместитель директора ФСО Олег Климентьев.

Помимо квартиры в доме на Удальцова Климентьев обзавелся новым жильём на Ломоносовском проспекте. Соседней с ним квартирой в этом доме владеет нынешний управляющий делами президента Александр Колпаков. Колпакову также принадлежит четырёхкомнатная квартира в «Ельцинском доме» на Осенней улице в Крылатском. В этом же доме пятикомнатной квартирой владеет статс-секретарь ФСО Николай Кондратюк.

В публикации также упоминается и московская недвижимость бывшего главы службы безопасности президента и нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова. Золотову в Москве принадлежит квартира на Якиманке, полученная от Управделами президента, а его дочь Жанна владеет двухэтажным пентхаусом в доме на Ломоносовском проспекте.