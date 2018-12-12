Сколько бензина могут купить туляки на среднюю зарплату

РИА «Рейтинг» узнал, насколько доступно дизельное топливо для населения.



Аналитики выяснили объём топлива в литрах, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц для каждого региона. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов.

Оказалось, что туляки могут купить на среднюю зарплату почти 650 литров бензина по цене 44,32 руб. за литр (37-е место в рейтинге). Эксперты отметили, что с начала 2018 года топливо в Тульской области подорожало на 12,8% — это один из самых высоких показателей.

В среднем по стране на месячную зарплату можно купить 813 л дизельного топлива по цене 44,69 руб. за литр, средний рост стоимости — 10,4%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО (1828 л на среднюю зарплату в месяц), Чукотский АО (1586 л), Москва (1568 л), Ненецкий АО (1383 л) и Сахалинская область (1251 л). Аутсайдерами — Дагестан (461 л), Алтайский край (479 л), Кабардино-Балкарская Республика (487 л), Карачаево-Черкесская Республика (490 л) и Псковская область (491 л).