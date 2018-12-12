В ноябре тульские спасатели потушили больше ста пожаров

В тульском МЧС под руководством начальника Владимира Кия подвели итоги работы за ноябрь 2018 года.



В прошлом месяце оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Тульской области привлекались на ликвидацию последствий 15 оперативных событий.

Осуществлено реагирование на 1051 вызов. Ликвидировано 104 пожара и 234 загорания, пожарно-спасательные отделения 134 раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В ноябре проведено 59 плановых и 80 внеплановых проверок, вручено 87 предписаний, выявлено 394 нарушения обязательных требований пожарной безопасности.