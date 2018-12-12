Четверть российских врачей получали указания навязывать пациентам платные услуги

24,5% медицинских работников в России в 2018 году сталкивались с неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги.



Лидерами оказались Липецкая (50%) Мурманская и Вологодская (по 40%) области, сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса Общероссийского народного фронта.

О случаях навязывания платных услуг известно 19,8% респондентов. 57,6% опрошенных полагают, что доля платных медуслуг в государственных больницах и поликлиниках в 2018 году выросла. Противоположного мнения придерживается 7,2%, остальные не думают, что их число изменилось.

В ОНФ считают, что объём платной помощи в государственных клиниках растёт в связи с кадровым дефицитом и низкими тарифами ОМС.

В опросе ОНФ участвовали 4 тыс. медработников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Он проводился с 26 октября по 5 ноября.