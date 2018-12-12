КПРФ в Госдуме обвинила тульских чиновников в «травле» арестованного за экстремизм писателя Меняйлова

11 декабря в Госдуме по инициативе фракции КПРФ прошёл круглый стол по теме «Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации: проблемы нарушения свободы слова и права на распространение информации».



На нём обсудили предложения, направленные на совершенствование законодательства. С одной стороны, речь идёт о сохранении принципа неотвратимости наказания за распространение в интернете реальной экстремистской информации. С другой стороны, остро стоит вопрос о декриминализации 282-ой статьи, недопущении привлечения к уголовной ответственности за лайки и за репосты, за выражение собственной политической позиции.

Замруководителя юридической службы Московского городского отделения КПРФ Валерий Цупко в качестве примера давления на граждан привёл случай с писателем Алексеем Меняйловым в Суворовском районе Тульской области.

«Речь идёт о человеке, стремившегося открыть Музей героев Великой Отечественной войны. Однако в отношении него было возбуждено уголовное дело по абсурдным обвинениям в пропаганде нацизма, а также половой дискриминации. Так, Меняйлову инкриминировали «женоненавистничество». Закрыли глаза на то, что у него жена была, а также на факт активной общественной работы многих женщин в его организации», — сообщил сайт МГО КПРФ.

Цупко высказал предположение, что всё это связано с конфликтом Меняйлова и «администрации Тульской области». Именно она, по словам выступающего, была «инициатором травли» Алексей Меняйлова и «заказчиком» возбуждённого против него уголовного дела.