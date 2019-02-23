Тульских детей будут круглогодично отправлять на отдых в Крым

В Тульской области появятся дополнительные меры социальной поддержки граждан в виде предоставления путёвок в места отдыха и оздоровления детей.



Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве. Так, дети-школьники в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут за счёт средств бюджета в каникулы посещать оздоровительные лагеря круглогодичного действия на территории Тульской области, а также в Крыму и Севастополе.

Остальные школьники 7-15 лет смогут претендовать на путёвки в лагерях Тульской области и Краснодарского края.

К 1 марта министерство труда и социальной защиты Тульской области должно разработать и утвердить порядок предоставления таких мер соцподдержки.