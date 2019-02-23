Кто следит за воздушным пространством над Тульской областью

Московский центр автоматизированного управления воздушным движением по итогам 2018 года обслужил свыше 950 тысяч воздушных судов, что превышает показатель 2017 года на 8%, сообщили в пресс-службе ведомства.



МЦ АУВД обслужил 469 тысяч внутренних рейсов (+7% к уровню 2017 года) и 489 тысяч международных рейсов (+9%). При этом количество транзитных рейсов через Московскую зону составило 144,5 тысяч регулярных и 124,3 тысячи чартерных.

«В условиях роста интенсивности воздушного движения МЦ АУВД обеспечил безопасность и регулярность полётов, пользователям воздушного пространства авиадиспетчерами было предоставлено качественное аэронавигационное обслуживание», — подчеркнули в ведомстве.

Московский центр автоматизированного управления воздушным движением осуществляет обслуживание воздушного движения над территорией площадью более 730 тыс. кв. км, на которой размещён 71 аэродром (16 аэродромов гражданской авиации, 49 аэродромов госавиации и 6 аэродромов экспериментальной авиации). В зону ответственности входит воздушное пространство над 19 областями: Московской, Тульской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Орловской, Смоленской, Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Калужской и Белгородской. Протяжённость зоны ответственности с севера на юг составляет 1046 км, с запада на восток — 995 км.