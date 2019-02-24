С помощью тульских микрофонов у россиян соберут биометрические данные

Новикомбанк, принадлежащий госкорпорации «Ростех», начал сбор биометрических данных клиентов для удалённой идентификации.



Сервис предоставляется бесплатно во всех городах присутствия Новикомбанка. Сдать биометрические данные, которые включают в себя изображение лица и запись голоса, может любой гражданин России старше 18 лет при личном обращении в банк. Сотрудник Новикомбанка зарегистрирует данные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), снимет биометрические параметры и направит их в Единую биометрическую систему.

Для прохождения процедуры фиксации биометрических данных понадобятся паспорт и СНИЛС. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой. Для записи голоса используется микрофон МКЭ-215, произведённый на тульском заводе «Октава». После этого фотоизображение и образец голоса, которые используются при биометрической идентификации, будут загружены в систему.

Оператором единой биометрической системы данных по распоряжению правительства РФ назначен «Ростелеком», обеспечивающий сбор, обработку и хранение биометрических данных, а так же проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.