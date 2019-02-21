В России резко выросло число домашних арестов

За пять лет численность домашних арестантов в России выросла более чем в четыре раза с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 году, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.



Для контроля за домашними арестантами применяются электронные браслеты, за пределы своего жилья без специального разрешения выходить нельзя.

Всего с 2013 года электронные средства контроля применялись в отношении более 60 тысяч подозреваемых или обвиняемых, находившихся под домашним арестом. С каждым годом количество лиц, кому назначается домашний арест, возрастает на 15-20%.

Контролем за домашними арестантами занимаются уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. На сегодняшний день существуют семь мер пресечения, альтернативных следственному изолятору. Среди них — домашний арест, который избирается судом, как правило, в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой либо средней тяжести. Кроме того, недавно появилась новая мера пресечения: запрет определённых действий.