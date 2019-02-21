Тульская область сможет дать работу более 3 тысячам мигрантов

Минтруд распределил по субъектам РФ на 2019 год квоты на выдачу визовым иностранцам разрешений на работу и приглашений на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности.



Постановлением правительства РФ от 6 декабря 2018 года потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, была определена в количестве 144, тысяч человек. Такое же число квот было установлено на выдачу иностранцам приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу.

Согласно приказу Минтруда, для Центрального федерального округа выделено 18 192 разрешений на работу. Из них 5 613 разрешений на работу для Москвы, 4 560 – для Московской области, 3 389 – для Тульской области, 2 055 – для Владимирской области.

При этом стоимость патента для иностранцев в Тульской области региональным законодательством установлена в размере 4 173 рубля. Для сравнения, в Москве мигрантам придётся заплатить 5 000 рублей, в Подмосковье — 4 750 рублей, во Владимирской области — 1 880 рублей.