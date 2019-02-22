В Тульской области расистов и неонацистов сменили вандалы

В Тульской области из публичного поля исчезли расисты и неонацисты, их место заняли вандалы, следует из доклада информационно-аналитического центра «Сова».



Исследование посвящено преступлениям, мотивированным ненавистью, совершённым в 2018 году. В докладе отмечается снижение в России числа преступлений ненависти — расистских и неонацистски мотивированных нападений, а также вынесение приговоров с условными сроками для обвиняемых в нападениях с мотивом ненависти.

В прошлом году от расистского и иного идейно мотивированного насилия пострадали как минимум 57 человек, из них четверо скончались. В 2017 году ранены или избиты были 69 человек, ещё девять скончались. В эти цифры не вошли данные из Крыма и с Северного Кавказа, так как там исследователи сталкиваются с трудностями при подсчёте. Статистика за 2018 год может пополниться, так как о некоторых нападениях становится известно с небольшой задержкой. В преступления ненависти не были записаны убийства мигрантов в Санкт-Петербурге, так как в этих случаях не известны подробности их гибели. Кроме того, порой пострадавшие не пишут заявления в полицию, и таким образом совершённое нападение никак не фиксируется. Тем не менее исследователи указывают, что сейчас нет такого всплеска насилия, какой был с 2004 по 2007 год, когда количество убитых достигало сотни, а количество пострадавших превысило 600 человек.

Причиной снижения нападений в «Сове» считают продолжением периода упадка для политических групп националистов: традиционные мероприятия националистов почти не собирают активистов, а попытки создания новых поводов для вывода актива на улицы не приносят своих плодов.

Отслеженные исследователями в 2018 году нападения в основном совершались в Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, Татарстане и Забайкальском крае.

Что касается Тульской области, этот регион, по словам авторов доклада, полностью исчез из криминальной статистики по преступлениям, совершённым на расовой или национальной почве, но на протяжении последних двух лет здесь активно действуют вандалы. Так, в 2017 и 2018 годах от их рук в Тульской области пострадали религиозные и идеологические объекты, отмечается в докладе «Совы».

Что касается уголовной ответственности, в 2018 году немного выросло количество приговоров. Суды, признавая мотив ненависти, вынесли 11 обвинительных приговоров для 45 человек (в 2017 году — 10 приговоров для 24 человек). В том числе один человек был приговорен к пожизненному сроку, ещё трое — к срокам от 15 до 20 лет, а шесть — к срокам от пяти до десяти лет. Исследователи «Совы» подчеркивают, что 20% решений судов — это условные сроки.

В 2018 году количество случаев вандализма, мотивированных религиозной, этнической или идеологической ненавистью, было существенно ниже, чем годом ранее: в 2018 году их произошло не менее 34 в 23 регионах страны, в 2017 году – не менее 49 в 26 регионах. Большинство таких действий по-прежнему направлено против религиозных объектов. В статистику не включены единичные случаи обнаружения неонацистских граффити и рисунков на домах и заборах.

В 2018 году пострадало меньше идеологических объектов – 14 (в 2017 году – 18 эпизодов). Практически вровень с идеологическими объектами оказалось количество осквернённых православных храмов и крестов – 11 эпизодов, из них 4 поджога (в 2017 году – тоже 11 эпизодов). Третье место у еврейских объектов – 4 эпизода, из них 2 поджога (годом ранее – 1). У протестантских объектов – 2 эпизода (в 2017 году у протестантских – тоже 2), у мусульманских, армянских и языческих объектов – по 1 эпизоду (в 2017 году – у языческих – 2, о мусульманских и армянских неизвестно).