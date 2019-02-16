Тулу нарисовали в манере «Хроник хищных городов»

Художник Duran изобразил российские города в стиле фантастического фильма «Хроники хищных городов».



Действия в картине разворачиваются спустя несколько тысячелетий после апокалипсиса. На планете остались лишь мегаполисы, которые ездят по планете и буквально пожирают города поменьше ради ресурсов.

Дюран нарисовал восемь российских городов: Москву, Сочи, Иваново, Санкт-Петербург, Омск, Тулу, Новосибирск и Магнитогорск. Тула изображена в виде танка, на котором едет пряник в виде самовара, а вместо ручек у него — тульское оружие.