Тульская фирма оказалась замешана в уральском коррупционном скандале

В Екатеринбурге идёт суд над начальников Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым.



Ему инкриминируется получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, взятку Миронов получил от директора ООО «СтройТИКС» Евгения Савранина. За общее покровительство при распределении контрактов РЖД он в 2015–2016 годах перечислил в проектное бюро ООО «Премиум» 725 тыс. рублей за дизайн-проект частного коттеджа Миронова в поселке Иславском Одинцовского района Московской области.

Что касается обвинения в злоупотреблении, то речь идет о реконструкции перегона СвЖД Разъезд Обский — Разъезд Островной Сургутского региона обслуживания (ХМАО). Согласно контрактным обязательствам перед РЖД, компания ООО «СВстройсервис» тульского бизнесмена Сергея Петрыкина должна была в 2017–2018 годах произвести там отсыпку верхнего строения пути (насыпи). Суммарно на эти цели планировалось потратить 4 тыс. тонн щебня на сумму 6,2 млн рублей.

Вопреки условиям контракта данный объём щебня не был закуплен коммерсантами, а выделен из резервов Свердловской дирекции по ремонту пути. Из показаний начальника Свердловской дирекции по ремонту пути Олега Коледы следует, что распоряжение по поводу данного ремонта выдавались в устном виде Мироновым. Соответственно, стоимость истраченного щебня сейчас вменяется начальнику СвЖД в качестве ущерба.

Сам Миронов не согласен с предъявленными обвинениями, пишет Znak.com. Ранее он уже заявлял журналистам, что сам оплачивал услуги по созданию дизайн-проекта собственного дома. Эпизод со злоупотреблением служебным положением он называет «плодом воспалённого воображения следствия». Миронов настаивает на том, что Свердловская дирекция по ремонту пути — это вертикально структурированное подразделение РЖД, которое никак ему не подчиняется. Соответственно, за потраченный щебень ответственность должно нести руководство дирекции. Кроме того, начальник СвЖД полагает, что никакого ущерба РЖД фактически не нанесено, так как щебень был потрачен на ремонт инфраструктуры самой магистрали.