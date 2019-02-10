В Новомосковске на сельхозземле устроили кладбище, прокуратура требует устранить нарушения

Прокуратура обнаружила, что в Новомосковске на муниципальной сельскохозяйственной земле устроили кладбище.



Земельный участок с кадастровым номером 71:15:040201:120 относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного производства».

Согласно данным Росреестра, этот участок площадью 75 тыс. кв. м находится в селе Спасское, дата постановки на учёт — февраль 2018 года.

Как пояснили в прокуратуре, в соответствии со статьёй 79 Земельного кодекса, сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), — в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Однако в нарушение требований, предъявляемых к установленной категории земель и виду разрешённого использования, на земельном участке фактически расположено общественное кладбище, где производятся захоронения.

Таким образом, земельный участок, принадлежащий на праве собственности органам местного самоуправления, используется в нарушение требований, предъявляемых к его категории земель и виду разрешённого использования.

Прокуратура внесла представление в администрацию Новомосковска и теперь требует устранить нарушения.