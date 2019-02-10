Госдума приняла закон об охране объектов культурного наследия, соавтором которого выступила тульский депутат

Госдума приняла закон о повышении эффективности госохраны музеев-заповедников.



Проект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента ряд депутатов, среди которых — представитель Тульской области Наталия Пилюс.

Музеи-заповедники имеют двойственный статус, являясь одновременно и объектами культурного наследия, и музейными учреждениями. Это провоцирует правовую коллизию на уровне государственного учёта в едином реестре.

Новый закон снимает противоречия, уточняя порядок и особенности контроля. Также оговаривается, что государственной охране подлежат такие объекты культурного наследия, как ансамбли или достопримечательности, расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.

Кроме того, деятельность на территории историко-культурных музеев-заповедников будет теперь осуществляться на основе федерального закона «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ».