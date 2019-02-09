В Тульской области полиция выявила свыше пятисот нарушений в сфере пассажирских перевозок

В тульской полиции подвели итоги профилактического мероприятия в сфере пассажирских перевозок, осуществляемых водителями легковых и маршрутных такси.



В ходе рейдов было проверено около 1,5 тысяч транспортных средств, из них почти 800 — такси. Выявлено 574 правонарушения, в отношении водителей и владельцев такси составлено 44 административных протокола.

Также сотрудниками ГИБДД в отношении лиц, осуществляющих пассажирские перевозки транспортом других категорий, составлено 458 административных протоколов, в том числе за наличие технических неисправностей – 398, за внесение незаконных изменений в конструкцию транспортного средства – 6, за отсутствие тахографа – 5.