В Суворове избили битами члена местного общественного совета Алексея Риттера

В Суворове совершено нападение на члена районного общественного совета Алексея Риттера.



Двое неизвестных избили Риттера, демонстративно разбросав на месте преступления красные гвоздики. Сейчас он находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Пострадавший рассказал порталу «Тульские PRяники», что около 10:30 мск на выходе из бассейна он увидел двух человек, вооружённых битами, которые скрывали лица под масками или шарфами. Они нанесли общественнику несколько ударов по ногам и голове Риттера и, разбросав гвоздики, скрылись с места происшествия. Сейчас этим преступлением занимается местная полиция с участием Центра противодействия экстремизму. Портал призвал главу региона Алексея Дюмина и прокурора Романа Праскова взять расследование преступления под свой личный контроль.

Алексей Риттер занимается местными проблемами, он неоднократно критиковал работу районных чиновников, обращаясь в прокуратуру по фактам выявленных в ходе общественного контроля нарушений.