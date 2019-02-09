Общественники Тульской области обратились к губернатору Алексею Дюмину и главе УМВД Сергею Галкину в связи с нападением на суворовского активиста

Общественники Алексинского и Ясногорского районов опубликовали заявление в связи с нападением на члена общественного совета Суворовского района Алексея Риттера.



«Мы считаем нападение напрямую связано с общественной деятельностью Алексея Риттера. В этой связи мы обращаемся к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину с просьбой взять ситуацию с расследованием нападения на общественника Риттера на личный контроль, в противном случае скоро не останется активистов на местах. Также просим отстранить на время следствия от должности главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина. Так как он может оказывать влияние и давление на следствие.

Также обращаемся к начальнику УМВД по Тульской области Сергею Александровичу Галкину. Мы просим возбудить уголовное дело по статье 277 УК РФ „Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля“, так как Алексей Риттер является действующим членом Общественного совета Суворовского района, а также считаем, что целью нападения было именно посягательство на жизнь человека», — говорится в обращении.