СМИ: Администрация президента не согласовала повышение Дмитрия Свинова

Замначальника УМВД по Тверской области, туляк Дмитрий Свинов не был согласован в качестве замены начальнику УМВД по Курганской области Олегу Ильиных, который пошёл на повышение.



Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

«Всплыли какие-то сомнительные связи [Свинова], поэтому решили искать другую кандидатуру. Кто это будет и из какого региона, пока неизвестно», — рассказал инсайдер.

В то же время в Тверской области сообщали, что Дмитрий Свинов может быть переведён в Тульскую область, где он ранее работал.