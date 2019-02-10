Полиция предупредила туляков, что под видом помощников по настройке цифрового ТВ к ним могут заявиться мошенники

Тульская полиция попросила граждан быть бдительными при обращении к ним специалистов, предлагающих услуги цифрового телевидения.



11 февраля 2019 года Тульская область переходит на цифровое телевидение. В каждом районе организована работа по информированию жителей об особенностях перехода на цифру. В администрациях муниципальных образований созданы рабочие группы, в которые вошли сотрудники администраций, поселений, прошедшие обучение навыкам настройки телевизионного вещания и готовые помочь всем желающим. Полицейские просят граждан быть внимательными, потому что под видом помощников по установке оборудования могут скрываться мошенники.

В полиции советуют обращать на внешний вид технического волонтёра. Технический волонтёр, помогающий в приобретении и установке оборудования, должен иметь удостоверение особого образца.

Средняя стоимость цифровой приставки и дециметровой антенны для цифрового вещания при помощи телевизора – 1-2 тысячи рублей. Стоимость спутникового комплекта для приема цифрового сигнала 4,5 тысячи рублей + стоимость установки. Услуги предоставляет оператор спутниковой связи «НТВ ПЛЮС». Технические волонтёры не могут предлагать оборудование по более высоким ценам.

В полиции подчеркнули, что до того, как открыть дверь незнакомцу, нужно позвонить в названную им организацию и уточнить, направляли ли оттуда специалиста, проверить номер телефона, который называет сотрудник, позвонить по нему со своего аппарата. Также перед покупкой рекомендуется посоветоваться с близкими.

Если сообщают о поломке оборудования и предлагают приобрести что-либо для её устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись в диспетчерскую по телефону 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).