Тульский сенатор устроил для жены роскошную вечеринку в Барвихе

Член Совета Федерации от Тульской области Олег Савельев организовал роскошную вечеринку в честь 45-летия своей жены Ольги.



Праздник проходил под названием «Цвет настроения красный» в банкетном холле Barvikha luxury village. Угощением для гостей занимался ресторатор Аркадий Новиков, а ведущим торжества был актер Вячеслав Манучаров, сообщает Super.ru.

Гостей развлекали Дима Билан, Светлана Лобода и Иван Дорн.

Широкие семейные праздники Дмитрия Савельева уже становились предметом обсуждений — в сентябре прошлого года он отметил 50-летие на миллион долларов. На праздник Савельева с отдыха на Эльбрусе на вертолёте прилетали губернаторы Тульской и Московской областей. А аккурат под юбилей сенатор получил золотую медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».

Доходы Дмитрия Савельева в 2017 году, согласно декларации, превысили 167 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками общей площадью в 14500 квадратных метров, шестью помещениями в 2461 квадратов, имеет в пользовании жилой дом в Англии на 489 кв. м. До Совета Федерации Савельев занимал должность генерального директора «Транснефти».