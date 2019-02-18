В тульской администрации подсчитали траты «ГСЕЗ»

Около 200 млн рублей в 2018 году потратила «Городская служба единого заказчика» на благоустройство в Туле.



На эти деньги по программе «Формирование современной городской среды» было благоустроено 77 дворовых территорий, рассказал на совещании в администрации Тулы директор МУ «ГСЕЗ» Алексей Федосеев.

В рамках программы «Народный бюджет» на 73 млн рублей были проведены работы на 53 объектах, из них 33 — социальные учреждения. Кроме того, комплексно благоустроили ещё 68 объектов почти на 52 млн рублей. Более 40 млн рублей потратили на три сквера: Студенческий, Болдинский и сквер на улице Кауля. Ещё свыше 36 млн рублей ушло на обустройство наружного освещения на 112 объектах в рамках реализации подпрограммы «Светлый город».

В 2019 году «ГСЕЗ» планирует потратить более 360 млн рублей, из них 246 млн — по программе «Формирование современной городской среды», 86,7 млн — по программе «Народный бюджет», 20,5 млн — на «Комплексное благоустройство», 7,4 млн рублей — на «Светлый город».

В 2017 году в тульской «Городской службы единого заказчика» вскрылись схемы фиктивной приёмки работ по благоустройству и ряд сотрудников муниципального учреждения стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Представители «ГСЕЗ» заключили контракт с торгово-строительной компанией «Паритет» на благоустройство ряда улиц Тулы. Согласно аукциону, из бюджета было выделено 50 млн рублей, но в процессе выполнения работ, которые оказались ненадлежащего качества, стоимость получилась в два раза меньше.

Руководитель муниципального учреждения «ГСЕЗ» Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный получили по 2,5 года колонии общего режима, ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда Фролов — 1 год колонии-поселения, представители подрядной организации ТСК «Паритет» Атоян и Софья Осипова — по 3,5 года колонии. Сотрудник «ГСЕЗ» Александр Мархель получил 1 год колонии общего режима за пособничество мошенничеству и мошенничество.

За время работы ТСК «Паритет» успела поучаствовать в 410 государственных контрактах на сумму 730 млн рублей.

Забуксовало на стадии расследования ещё одно дело о мошенничестве, возбуждённое в отношении других подрядчиков МУ «ГСЕЗ» — фирмы сына осуждённого за растрату экс-мэра Тулы Александра Прокопука Дмитрия СУ «Ламма» и ООО «СКИП», сотрудников которых заподозрили в хищении бюджета при дворовых территорий Центрального, Зареченского и Пролетарского округов Тулы в 2016 году. Тогда нашлись значительные расхождения в объёмах работ — оказалось, что резиновое покрытие недостаточной толщины, тротуарная плитка уложена без цементного основания, ограждение сделано в меньшем объёме. Работы были оплачены ГСЕЗ из бюджета Тулы и Тульской области.