Тульскую область захлестнула эпидемия гриппа

Эпидемический порог по гриппу превышен в 43 регионах России.



Главный санитарный врач России Анна Попова назвала пять субъектов РФ, где зафиксировано максимальное превышение эпидемического порога — почти в два раза: это Бурятия, Якутия, Хакасия, Алтайский край и Свердловская область.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала заявила, что массовые вспышки гриппа охватили пять федеральных округов: Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский.

В Тульской областях в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ был временно приостановлен учебный процесс сразу в нескольких школах.

По прогнозам эпидемиологов, активность гриппа в России и странах Европейского региона в ближайшие недели продолжит расти. Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 и A (H3N2), пишет «Российская газета».

В России перед началом эпидсезона было привито от гриппа 70,8 млн человек, то есть каждый второй житель России. В начале сезона врачи отмечали низкий уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в конце января грипп начал активно распространяться по стране. Пик заболеваемости эпидемиологи прогнозируют на конец февраля.