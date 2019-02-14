Бирюлину внесла представление прокуратура из-за химического запаха рядом с мусорным полигоном

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина.



В надзорное ведомство обратился председатель организации «Экологическая защита» Вадим Баранов по факту распространения химического запаха в районе улицы Новая недалеко от полигона твёрдых бытовых отходов.

К проверке подключились представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора и областного министерства природных ресурсов и экологии.

Комиссия установила, что запах идёт с пустующего земельного участка, который находится в ведении органов местного самоуправления.

«В связи с тем, что ситуация с загрязнением почвы и атмосферного воздуха с наступлением весенне-летнего периода может усугубиться, необходимо принять комплекс мер, направленных на предупреждение дальнейшего распространения химических веществ на указанном земельном участке на прилегающие земельные участки и атмосферный воздух. Также, для определения метода локализации и ликвидации химического загрязнения почвы, необходимо провести геоэкологическое обследование территории на земельном участке», — подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки в адрес главы администрации Новомосковска внесено представление об устранении нарушений законов.