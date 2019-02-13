Прокуратура «выбила» зарплату для щёкинских кондитеров

Щёкинский кондитерский комбинат погасил долги перед работниками.



В ходе прокурорской проверки было установлено, что на предприятии задолженность перед 26 работниками за период июль—ноябрь 2018 года превышала 1,4 млн рублей.

В отношении руководителя комбината было возбуждено дело по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, по которому постановлением Государственной инспекции труда его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. По состоянию на 11 февраля зарплатные долги полностью погашены.