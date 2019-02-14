В случае принятия нового закона туляки смогут узнать результаты проверки газа в каждом доме

Сведения о ходе и итогах проверок газового оборудования в многоквартирных домах могут разместить в общем доступе.



Сейчас эти данные хранятся у специализированных организаций, которые проводят эти ревизии. Проверки газового оборудования проводятся ежегодно.

«Их результаты по каждому дому можно размещать на информационных порталах. Как правило, в каждом регионе есть свой сайт. Заходя на такой ресурс, можно будет посмотреть информацию о результатах проверки», — поясняет идею Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

Для удобства использования предлагается сформировать данные по принципу светофора.

«Зелёным цветом будут, к примеру, отмечены квартиры без замечаний, жёлтым, где предполагается провести проверку в ближайшее время, а красным, где проверка не была проведена по каким-то причинам: собственник отсутствует или не пускает в квартиру», — приводит слова Козлова «Российская газета».

Если проверку не удаётся провести из-за того, что проверяющие не могут связаться с собственником квартиры, соседи получат возможность поделиться телефонами владельцев.

Документ сейчас проходит общественные обсуждения, внести его в правительство «Школа грамотного потребителя» рассчитывает в марте 2019 года.