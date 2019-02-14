Груздев заступился за изюбров и оленей

Минюст России предлагает усилить ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных животных.



Поправки в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ был представлен правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Инициатива направлена на совершенствование правового регулирования ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами.

Член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что масштабы незаконной добычи и контрабанды редких животных остаются весьма внушительными. Причем таким криминальным бизнесом занимаются не одиночные охотники: преступления совершаются, как правило, группами лиц.

Так, в прошлом году на Дальнем Востоке в результате совместной операции ФСБ и таможенных органов была пресечена попытка контрабандного вывоза в Китай по льду озера Хасан крупной партии контрабанды, включавшей в себя 867 лап бурых и гималайских медведей, хвосты изюбров и оленей, части пяти особей амурского тигра и так далее. При этом оценочная стоимость только медвежьих лап составила 55 млн рублей.

«Между тем сегодня в статье 258.1 УК не предусмотрен такой квалифицирующий признак, как совершение преступления организованной преступной группой по предварительному сговору. Кроме того, конструкция некоторых норм статьи сужает круг лиц, которых можно привлечь к более строгой ответственности за участие в данном преступлении. Например, невозможно привлечь к ответственности ряд лиц, которые используют служебное положение, но не являются должностными лицами. Это могут быть работники заповедников, научных организаций и охотничьих хозяйств. В итоге свыше 97% лиц, осужденных по данной статье, в том числе действовавших в составе преступных групп или использовавших служебное положение, осуждены по наименее тяжкой части статьи.

Законопроект предлагает усилить наказание за данное преступление, а также дополнить статью таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления в составе организованной группы. Предлагаемые меры позволят усилить борьбу с преступлениями в сфере охраны особо ценных животных», – приводит слова Груздева пресс-служба АЮР.