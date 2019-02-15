14 туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

15 февраля в Москве стартует первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Центральному федеральному округу.



В очный полуфинальный этап приглашено 947 конкурсантов. В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия первого полуфинала состоится 16 февраля в 10:00 мск. На неё приглашены полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, а также главы регионов, в числе которых тульский губернатор Алексей Дюмин.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, результаты станут известны 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

К участию в первом полуфинале ЦФО приглашены 477 участников. Москву из их числа представляют 197 конкурсантов, Московскую область — 105, Воронежскую область — 23, Липецкую область — 20, Тульскую область — 14, Белгородскую область — 13, Брянскую область — 13, Рязанскую область — 12, Владимирскую область — 11, Тверскую область — 11, Ивановскую область — десять, Ярославскую область — десять, Смоленскую область — девять, Орловскую область — восемь, Курскую область — семь, Калужскую область — шесть, Тамбовскую область — четыре конкурсанта. Также в полуфинал приглашены четыре иностранных гражданина, они представляют Беларусь, Казахстан и Украину.