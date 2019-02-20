Осенью с конвейера завода Great Wall в Узловой должен сойти Haval F7х

В феврале китайский автоконцерн Great Wall впервые показал кроссовер Haval F7х, производство которого стартовало в Тульской области на территории индустриального парка «Узловая», где расположен новейший завод компании.



Новинка отличается от базовой модели лишь формой кузова, сохранив при этом его габариты. Таким же остался и салон, в котором изменились лишь материалы его отделки.

Под капотом паркетника будут турбодвигатели объёмом 1,5 и 2 литра и мощностью 150 и 190 л. с. соответственно. Работать они будут в сочетании с роботизированной трансмиссией, а покупателям предложат полный или передний привод.

Уже базовая комплектация модели получит виртуальную приборную панель, светодиодные задние фонари, кнопку запуска двигателя и ряд других опций.

Купе-кроссовер Haval F7x начнут выпускать в Узловой осенью 2019 года — после моделей F7 и H9. В Китае Haval F7x должен выйти на рынок уже в марте.