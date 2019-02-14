В России почти 150 банков находятся на грани банкротства

Почти 150 небольших банков в России находятся на грани банкротства, рассказали «Известиям» участники финансового рынка.



Устойчивость таких организаций подрывают повышенные отчисления в Агентство по страхованию вкладов. Усугубляет ситуацию и то, что с 2019 года страховка АСВ распространилась на счета малого и среднего бизнеса, из-за чего размер взносов банков увеличился.

То, что бремя слишком высоких отчислений — одна из основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков России.

В феврале в рамках группы пройдёт заседание с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на встрече будут обсуждать проблемы малых кредитных организаций.