Тульская область получит федеральную субсидию на мобильный технопарк «Кванториум»

В 2019 году 12 регионов России получат из федерального бюджета 183 млн рублей на создание мобильных детских технопарков «Кванториум».



Обучение в них смогут пройти дети, проживающие в сельской местности и в малых городах, говорится в распоряжении правительства РФ.

Наибольший объём средств достанется Алтайскому краю, в регион будет направлено более 16,5 млн рублей. Также финансовую поддержку получат республики Бурятия, Коми и Мордовия, а также Амурская, Владимировская, Кемеровская, Новгородская, Тульская, Тюменская и Ярославская области и Пермский край.