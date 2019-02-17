Авилов пообещал тулякам большой ремонт дорог по весне

С началом строительного сезона в Туле продолжится большая работа по ремонту дорог, заявил глава городской администрации Евгений Авилов.



Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 100 участков дорог и 13 участков тротуаров.

Ремонт дорог будет выполнен в рамках трёх программ: «Безопасные и качественные дороги», «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» и «Народный бюджет-2019». На эти цели будет направлено около 700 млн рублей.

По словам Авилова, в этом году будет применён комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустраиваться тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам.

Помимо городских дорог, в перечень вошли дороги Ленинского района — в посёлках Ленинский и Молодёжный, в сёлах Маслово, Обидимо, Хрущёво, в деревнях Крутое, Волоть, Ивановка, Харино и других населённых пунктах.