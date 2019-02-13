Воронцов стал председателем президиума Совета общественных палат российских регионов

11 февраля в Общественной палате в режиме видеоконференции состоялось заседание нового состава президиума Совета общественных палат субъектов РФ.



На нём были избраны председатель президиума и его заместитель. По итогам голосования председателем президиума избран председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, заместителем председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

В состав президиума совета входят 12 человек: секретарь Общественной палаты РФ, первый заместитель секретаря ОП РФ, члены ОП РФ, утверждённые советом ОП РФ, а также восемь руководителей общественных палат регионов — по одному представителю от каждого федерального округа. В соответствии с положением президиум Совета избирается сроком на один год.