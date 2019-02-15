Хуже, чем крепостные

Крепостным крестьянам принадлежало больше природных богатств, чем россиянам XXI века, отмечает «Комсомолка». Нефть тогда не добывали, но лес был.



«История лесного законодательства в России идёт с XVIII века, когда стали устанавливать первые ограничения на вырубку леса. Но всегда было написано, что валежник, грибы, ягоды и травы можно собирать беспрепятственно. Так же оставалось и при советской власти, и в Российской Федерации до тех пор, пока в 2006 году не приняли новый Лесной Кодекс. В него были заложены ошибки, в результате которых сборщики даров леса оказались вне закона», — напомнил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

Теперь депутаты решили эти ошибки исправить. С Нового года вступил в силе закон о сборе валежника в лесу. На федеральном уровне закон гласит о том, что валежник собирать можно, а препятствовать этому нельзя. Однако на основе федерального законодательства каждый регион принял свои акты, и получились они во многих случаях издевательскими и абсурдными.

К примеру, в Краснодарском крае гражданин, имеющий намерение собрать валежник, должен уведомить об этом заранее, чтобы при сборе присутствовал чиновник и вел учет собранного вплоть до вывоза из леса. В Бурятии людей обязали получать разрешения на сбор валежника, в противном случае это будет считаться хищением и попадать под уголовную статью «Кража». В Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно свободно, но только вручную, без использования какого-либо инструмента. В Тверской области установили, что длина палок не должна превышать одного метра.

Автор законопроекта, депутат Николай Николаев, затрудняется дать ответ, как федеральная инициатива могла привести к таким «маразмам», но знает выход из положения.

«В Лесном кодексе почти полтора десятилетия назад записали, что собирать можно только недревесные ресурсы, а когда их перечисляли, то вспомнили и про мох, и про пни, бересту, камыш, лапник, многое другое, а про валежник просто забыли. В результате в трудном положении оказались жители сёл, которые используют его для отопления и экономят таким образом на дровах от 15 до 30 тысяч рублей за зиму. Они оказались вне закона, их можно было штрафовать. Мы законом, который вступил в силу с 2019 года, вернули им валежник. А депутаты в регионах включили привычку регулировать то, что в регулировании не нуждается. Распространённая история: на федеральном уровне никаких ограничений нет, закон принимается для удобства, а на местах его делают неудобным. Первый тревожный сигнал пришел из Иркутской области, от которой я избирался. Там правительство внесло в заксобрание норму о том, что нужно за месяц уведомлять власти о своём намерении собирать валежник. Мы с коллегами из регионального парламента вмешались и всё исправили. А когда стали изучать, что напринимали в других регионах, то и там обнаружили массу странных норм», — рассказал он.

Николаев обещает разослать письма всем руководителям регионов, где приняты такие законы.

«Надеюсь, что их отменят. Или обоснуют, для чего это сделано. Возьмём закон Тульской области. Вот лежит коряга. Почему её нельзя распилить на месте, а нужно вытаскивать из леса волоком? Это же вредно для подлеска», — заметил депутат.

Как пишет «КП», депутаты попросили сенаторов поднять вопрос о валежнике во время встречи с председателем правительства.

После вступления в силу закона о дикоросах (ягодах, грибах, целебных травах) грибники должны получить право продавать собранный урожай, а предприниматели — создавать заготовительные конторы.

В Лесном кодексе написано, что собирать дикоросы в частном порядке можно только для личных нужд, но не на продажу. Скупать дикоросы у грибников можно только если они собирали их на участке леса, который ты взял в аренду. Участок с грибными местами стоит в среднем 6 миллионов в год, аренду нужно оплатить минимум на 10 лет вперёд.

«Закон о дикоросах, который мы планируем принять к началу сезона, очень короткий. Покупка грибов, ягод и дикорастущих трав у людей может осуществляться малыми предприятиями в соответствии с теми формами, которые описаны законами о сельхозкооперации и потребкооперации, чтобы появилась возможность создавать заготовительные конторы. А от дедушек и бабушек, которые продают лукошки с собранными грибами, отстанут. К ним будут подходить в соответствии с Налоговым кодексом, в котором говорится, что доход от собранных дикоросов не облагается налогом», — сказал Николаев.