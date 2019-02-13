В Туле на благоустройство двух скверов потратят почти 150 млн рублей

В 2019 году в Туле благоустроят два общественных пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды». Планируемые работы обсудили в городской администрации.



В Кировском сквере работы пройдут на площади более 25,5 тысяч кв. м. Стоимость реконструкции пространства – более 100 млн рублей. Проект планируется реализовать в два этапа – в 2019 и в 2020 годах.

В 2019 году предполагается выполнить демонтаж, уложить плитку и заасфальтировать дорожки, установить освещение, а также обустроить газоны и неровности. В 2020 год благоустроят вторую часть сквера, установят скамейки, урны, ограждения со светящимися арками, смонтируют фонтан и арт-объекты.

На площади перед Главпочтамтом в этом году поменяют плитку, реконструируют освещение, посадят деревья и обустроят клумбы, установят digital-часы и smart-скамейки с разъёмами для зарядки телефонов. Также в рамках проекта «Умный город» планируется установка 20 обзорных камер. Всего стоимость проекта составит 33 млн рублей. Авторы проекта — архитектурная мастерская «Хороший город»: архитекторы Сергей Бортулев, Роман Соколов, Михаил Александрин и скульптор Юрий Уваркин.