Что стоит за обысками в российских агрохолдингах?

13 февраля сотрудники управления «К» ФСБ России в сотрудничестве с ФНС проводят в 13 регионах России обыски и выемку документов на предприятиях, входящих в состав крупнейших агрохолдингов.



По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на собственные источники, следственные действия проводятся в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов и нарушением соблюдения условий, предписанных Хартией АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Следственные мероприятия проводятся в Москве и Санкт-Петербурге и областях, Саратовской, Пензенской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Челябинской, а также на территории Мордовии, пишет Daily Storm.

Хартия АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции – это документ, по условиям которого подписавшие его аграрии обязаны проводить прозрачные финансовые сделки, исключающие многоуровневый процесс перепродажи сельскохозяйственной продукции. Главными задачами Хартии являются восстановление здоровой конкуренции, формирование нетерпимое отношение к тем компаниям, которые уклоняются от уплаты налогов и незаконно возмещают НДС.

Следственные действия и обыски, инициированные ФСБ и ФНС в крупнейших российских холдингов — следствие экономической «войны», спровоцированной несовершенством налогового законодательства и нежеланием властей создать равные условия для всех участников зернового рынка, считает редактор информагентства REGNUM, автор проекта «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова. Она напомнила, что эта ситуация — следствие «военного положения», на которое их руководители агрохолдингов были вынуждены перейти после скандально известного XVIII Международного зернового форума, где налоговики прямым текстом заявили о намерении бороться с использованием серых схем при уплате НДС и понудили агробизнес к подписанию соответствующей хартии.

«Казалось бы — благое дело — борьба государства с теневым рынком. В данном случае — зерновым. Но то, как эту кампанию с июня 2017 года начали в УФНС РФ, негативным образом сказалось на всем секторе АПК. Вместо того, чтобы признать несовершенство Единого сельхозналога (ЕСХН), который в России не всегда честно применяют порядка 90 тысяч ИП и КФХ, налоговики призвали зерновых трейдеров отказаться от расчётов с НДС», — отметила Шаповалова.

Фермеры на ЕСХН оплачивают 6% разницы между доходами и расходами, при этом если по итогам года возникает убыток, его можно перенести на следующие годы и так уменьшать налогооблагае­мую базу в течение 10 последующих лет. Однако на дальнейших стадиях, когда возникает обязанность по уплате НДС, этими выгодными условиями многие пользуются, создавая цепочку посредников-однодневок. Такие фирмы, к примеру, включают НДС в счета-фактуры и закрываются, не делая отчислений в бюджет. Но в подобных схемах зерно покупают чуть дороже, чем те, которые реально платят НДС.

Директор хлебоприёмного предприятия в Тульской области Пётр Ищенко на собственном примере пояснил, почему зерновые трейдеры будут вынуждены объявить войну налоговикам.

«Моё предприятие проверяют три года подряд. Из-за вопросов налоговой к посреднику каждый год доначисляют к уплате 100 млн рублей, к тому же возбудили уголовное дело по 199 статье часть 2. Сейчас разбирательство перевели в судебную плоскость. Если мне принять условия УФНС, то с учётом объема издержек, с учетом штрафов и серий уголовных дел я обреку свое предприятие на банкротство и гибель. Вы объявляете нам войну. Тогда и я тоже объявляю!

Я честно и открыто сказал недавно: то, что вы делаете — это рейдерство. Почему покупаем с НДС? Мотив простой: при прочих равных, когда мы выступаем в роли покупателя — мы плательщики НДС. Где мы купим зерно в теории? Конечно, с НДС. Вы же молчите о главном, что сегодня не работает механизм НДС! Сегодня благодаря льготе ЕСХН мы в чистом виде платим НДС в бюджет. Это что, правильно? Почему тогда вы не предлагаете лишить льгот крестьян в части ЕСХН? Потому, что это очень долго и проблематично сделать — нужно менять Налоговый кодекс. Вы хотите, чтобы мы сделали шаг, отказались от схем и платили просто НДС в бюджет по 100 миллионов. А что с экономикой? Экономики не будет у предприятия», — заявил Ищенко на зерновой конференции.