Надзорные органы не видят в Туле на разрушенном здании РЖД экстремистскую надпись?

Тульская администрация не желает привлечь к ответственности РЖД за нарушение правил благоустройства.



Жительница Тулы заметила на разрушенном строении, которое уже само по себе создаёт опасность для граждан, являясь аварийным, надпись с призывом к насилию и межнациональной вражде.

Об этом тулячка @julia_htrf ещё осенью сообщила в городскую администрацию. Однако управление по административно-техническому надзору мер к собственнику не приняло.

Объект на территории Привокзального округа принадлежит РЖД и выставлен на продажу.