В Алексине общественники борются с незаконной вырубкой соснового леса (видео)

Общественники Алексина борются с незаконной вырубкой соснового бора.



Под угрозой находятся более 700 га леса.

11 февраля в лесу рядом с деревней Карташево, наконец, были задержаны лесорубы, арестована их спецтехника. Делом занимается местная полиция.

Лес начали вырубать под предлогом использования земли для дальнейшего сельхозпроизводства. При этом участок предоставлялась владельцу после перераспределения земель колхоза «Знамя Ильича» с видом угодий «лес». Всего таким же образом могут пострадать от вырубки 52 лесных участка.

В лесу видны поляны, где деревья вырубали ещё по весне. Срубленные стволы огромных сосен сложены ровными рядами, будущие «жертвы» отмечены синими метками. Для рабочих в лесу установлен специальный вагончик. Алексинцы жаловались областным чиновникам ещё в начале января, но реакции не было. В прошлом году уже была угроза вырубки леса, но тогда её удалось избежать.

Сейчас, помимо полиции, в этом деле разбираются прокуратура и Россельхознадзор.