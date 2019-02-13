За одним из сотрудников одоевской райадминистрации пришли из ФСБ

В Одоевском районе возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки.



Заведующий одного из отделов районной администрации подозревается в совершении шести эпизодов преступления. Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ.

В период с июля 2017 года по апрель 2018 года подозреваемый получал взятку от заместителя директора одной из коммерческих организаций за заключение договоров между этой фирмой и администрацией Одоева на выполнение работ по огнезащите чердачных помещений, без фактической приёмки работ.

Всего чиновник болучил более 140 тысяч рублей. Сумма каждого из контрактов, которые предполагалось заключить, не превышала 100 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Как сообщили в управлении Следственного комитета, на этапе предварительного расследования будут предприняты меры для обеспечения возмещения имущественного ущерба.