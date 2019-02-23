Туляки смогут коллективно обращаться в суд

Госдума одобрила рассмотрение групповых исков в судах общей юрисдикции.



Законопроект вносит изменения в ГПК нормы по аналогии с АПК и позволит обращаться в суд с групповым иском о защите прав и законных интересов от пяти граждан или организаций.

Условие для подачи группового иска – наличие схожих требований. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда.

Раньше такой механизм был доступен только для экономических споров ИП и предприятий, теперь он будет доступен и гражданам. Законопроект позволит снизить нагрузку на суды за счёт уменьшения количества аналогичных споров.