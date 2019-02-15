В Тульской области частные предприятия получат возможность трудоустраивать заключённых

Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании труда заключённых колоний-поселений на частных предприятиях.



Предполагается, что предприятие должно будет заключить контракт с колонией-поселением или с исправительным центром, после чего осуждённых будут направлять туда на работы. Расходы на создание условий для труда и общежитий ложатся на само предприятие.

В пояснительной записке указано, что законопроект позволит привлечь к труду не менее 6 тысяч человек из колоний-поселений и не менее 5 тысяч приговорённых к исправительным работам. Как утверждают авторы, это положительно скажется на ресоциализации осуждённых и увеличит количество лиц, освободившихся условно-досрочно.